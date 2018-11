Politsei päästis Hispaanias autosse lõksu jäänud kaheaastase Eesti lapse 

Kaheaastane poiss oli tunnistaja sõnul koos oma vanematega musta Audiga poodi sõitnud, et teha sisseoste. Kui pere poest naasis, pandi laps tahaistmele istuma, märkamata, et tema käes on auto võtmed. Laps lukustas auto ning vanemad ei saanud teda enam kätte. Umbes 15 minuti pärast oli kohalik politsei sunnitud juhipoolse ukseklaasi lõhkuma, et laps autost kätte saada.