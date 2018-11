Kuidas nii? „Eesti laulu“ piletid ei ole ikka veel müüki tulnud, kuid Tomi Rahulal on aega, et tuurile minna 

"Ütlesin esimese asjana kui sellele tööpostile asusin, et tänavu käivad asjad lihtsalt teistmoodi. Ja siinkohal hoiame lihtsalt palju aega kokku, et kaugemalt tulevad artistid ei peaks paariks minutiks Tallinnasse sõitma ning meie siin kuhjaga lisatööd tegema," selgitab Tomi Rahula portaalile Geenius.ee , miks sel aastal tuleb lood üles laadida, mitte telemajja tuua.

Rahula sõnab ka, et Peeter Oja ja Sepo Seemaniga tehtav tuur oli tegelikult kokku lepitud juba kevadel ning "Eesti laulu" korraldamist see ei sega. "Õnneks on tuuri osas palju tööd juba ette tehtud ja esinemised on mõnusasti peale tööpäeva lõppu," lisab mees.