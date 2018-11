VIDEO ja FOTOD | Tacosid sööma läinud Obama võeti vastu kui superstaar 

Endine riigipea vastas elevil inimestele, et soovib, et nad kõik läheksid valima, poseeris temaga koos pilti teha soovinud inimestega, tellis endale ja oma kaaslastele süüa ning jättis 40 dollarit jootraha, vahendab Miami Herald.

Ka söögikoha töötajaid rõõmustas, et president neid külastas ning nad tegid selle kohta Instagrami postituse. "Ta tahtis öelda, kui uhke ta on selle üle, et oleme väikeettevõte ja sel viisil kasvanud," kirjutati postituses ja lisati, et Obama on igavesti nende president.