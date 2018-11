JAA! Victoria's Secreti modell demonstreerib miljoni dollari rinnahoidjat! 

29aastasele kaunitarile langes au demonstreerida 8. novembril toimuval pesugalal tänavust Victoria's Secreti fantaasiarinnahoidjat. "Olen tohutult põnevil!" kinnitas Elsa ajakirjale People ja kirjeldas, kuidas ta esimeses pesuproovis lausa vappus. "See polnud pabistamisest, olin lihtsalt erutatud. Nii lahedat tunnet pole ma varem kogenud. Ja seda hetke ei unusta ma ilma pealgi."

Erinevalt varasematest fantaasiarinnahoidjatest, kus juveel on juveeli küljes kinni, on tänavuse Victoria's Secreti trumbi eripäraks õhulisus. Sillerdava topilaadse rinnahoidja ning sellega kaasas käiva keti meisterdamiseks kulus üle 930 tunni. Rinnahoidjat kaunistab üle 2100 Swarowski laboris valminud briljandi, lisaks ehtsad topaasid. Juveele, mida on tänavuses efektrinnahoidjas 71 karaadi jagu, raamistab sterlinghõbe.