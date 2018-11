Eesti uudised Smartlynx peab maksma reisijatele tohutu summa hüvitisi Toimetas Silja Ratt , täna, 10:03 Jaga:

Smartlynxi lennud hilinevad pidevalt, mistõttu peavad reisijad pikemalt ootama, kui planeeritud Robin Roots

Lennuhüvitiste väljanõudmisega tegelev Lennuabi saavutas Harju Maakohtus võidu lennuettevõtte Smartlynx üle, millega mõisteti 160-le kliendile välja kompensatsioonid selle eest, et operaatori lennud on hilinenud või ootamatult tühistatud. Vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele on kõigil inimestel õigus kuni 600 eurosele hüvitisele, kui nende lend tühistatakse või see hilineb rohkem kui kolm tundi ning pole põhjustatud ettenägematust asjaolust.