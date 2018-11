Ajakiri People kroonis Idris Elba maailma seksikaimaks meheks  

Telesarjadest "The Wire" ja "Luther" ning "Thori" filmidest tuntud mustanahaline staar kinnitab, et tiitel tuli talle ootamatult. "Mõtlesin: "No kuulge, ei saa olla. Tõesti või?"" meenutab Elba oma reaktsiooni. "Vaatasin peeglisse. Kontrollisin end üle. Tundus: "Oot-oot, sa oled täna tõesti üsna seksikas,"" naerab ta, kuid lisab, et People'i auhind oli meeldiv üllatus. "Egole mõjub see tõesti upitavalt."