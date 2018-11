ERSO muusikud annavad nädala jooksul erinevate koosseisudega üle Eesti 100 kontserti  

“Ühe nädala jooksul saja kontserdi andmine on ühe sümfooniaorkestri jaoks erakordne ettevõtmine, seda isegi kogu maailma kontekstis. Kolleegid teistest riikidest on imestanud, et kuidas see võimalik on, aga ERSO on nii vitaalne ja inspiratsiooni täis orkester, kes selle tõenäoliselt maailmarekordiks kujuneva saavutusega hakkama saab.“

Kõige rohkem erinevates koosseisudes osalev muusik on tšellist Villu Vihermäe. “Minu vaatenurgast on see projekt hasarti tekitav just seepärast, et pean end jagama nelja kammerkoosseisu ja kahe orkestri vahel, mis nõuab lisaks logistilisele imele ka enda ülikiiret muusikalist ümberlülitamist nii kontserdi formaadi (kooli-, kammer- ja orkestrikontsert) kui ansambli ja muusikastiilide vahel. Parimatel päevadel on mul 3-4 kontserti 2-3 koosseisuga,“ räägib Vihermäe, kes on kaasatud ka projekti korraldusmeeskonna töösse.