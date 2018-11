Saue vallas kadunud mees leiti raudteelt surnuna 

Ööl vastu teisipäeva sai politsei teate, et lähedased ei ole alates eilsest õhtust saanud Gennadyga kontakti. Mees viibis üksinda Kaasiku külas asuvas suvilas, naabrid nägid teda seal viimati pärastlõunal. Õhtul kella 21 ajal, kui lähedased talle helistasid, oli Gennady mobiiltelefon juba välja lülitatud.

Täna veidi pärast kella kaheksat sai politsei teate rongijuhilt, kes nägi Kaasiku küla lähistel raudteel midagi rööbastel ja arvas, et need võivad olla inimese riided. Politsei andis korralduse raudteeliiklus peatada ja tegi kindlaks, et raudteel oli 71-aastase Gennady surnukeha. Kriminalistid ja kohtuekspert talletasid jäljed ning surnukeha saadeti surma põhjuse selgitamiseks lahangule. Rongiliiklus taastati sel lõigul kell 9.30. Politsei avaldab mehe lähedastele sügavat kaastunnet.