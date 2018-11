Tüüpiline eesti sügis jätkub: ilm on udune ja hall 

Teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval katab Venemaad võimas kõrgrõhuala ja selle loodeserv ulatub üle Eesti.

Teisipäev kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Niiskust on küll võrdlemisi vähe ja ilm on suurema sajuta. Kuid jätkuva sooja õhu juurdevoolu tingimustes on soodsad tingimused udu ja madala pilvekihi tekkeks, millest piserdab ka uduvihma.

Kolmapäev kuvatõmmis: ilmateenistus.ee

Rahuliku ilmaga on tingimused ebasoodsad pilvekihi hajumiseks ja seetõttu on taeva selginemiseks võimalused väikesed. Lõunakaare tuul on enamasti nõrk. Õhutemperatuur on öösel 3..8, maapinnal langeb 0°C lähedale, päeval 7..11°C.

Neljapäev kuvatõmmis: ilmateenistus.ee