Välkõppusel „Okas 2018” osalejad: varustust nappis ja enamik aega tuli tegevusetult oodata 

Endine kaitseminister ja riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Hannes Hanso (SDE) rõhutas, et õppuse ja formeerimise seisukohalt on kõige tähtsam, et üksus saavutaks lahinguvõime, mitte see, kas kõik mehed plusskraadidega kindad kätte saavad.