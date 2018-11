Teater GALERII | Vanemuine tõi lavale komöödia untsuläinud jõuluõhtust Ohtuleht.ee , täna, 22:10 Jaga:

Vanemuise teatri uue lavastuse "Elamise reeglid" esietendus. Aldo Luud

“Bioloogist näitekirjanik on vaadelnud elu lahtiste silmadega ning kirjutanud teravmeelse ja naljaka näidendi meid juhtivatest käitusmismustritest, millest on raske vabaneda,” kirjeldab lavastaja Tiit Palu Vanemuise teatris esietendunud komöödiat „Elamise reeglid”. „Vanasõna ütleb: „Igaühel oma pill, sellel mängib...” Sellest, mis juhtub, kui igaühel on elamiseks oma reegel, see lavastus räägibki.”