Eesti uudised ISA ŠOKK: kolmeaastane laps lõi teisele paberinoa kätte Liina Hallik , täna, 21:45

VIGASTATUD: Kolmeaastase Karli käsi kaks päeva pärast õnnetust: kolme sentimeetri sügavuse haava sulgemiseks oli vaja viit õmblust Erakogu

Karli isa ei jõudnud lasteaias oma kolmeaastase poja haava lähemalt uurida. „Haav oli oskuslikult puhta sidemega kinni seotud, et verejooks peatada. Õpetaja ütles, et verd tuli palju. Kui me lõpuks traumapunkti jõudsime ja lõikuslauale saime, sain ka mina šoki. Ma ei uskunud, et sealt selline asi välja tuleb. See oli sügav haav, liha väljas.“ Karli väikesele käele tehti viis õmblust. „Laps oli ikka tõsises šokis. Tal oli kindlasti ka väga valus, aga ta oli väga vapper.“