Eesti uudised Linnatranspordi haldusteenistuse juht Toivo Moorast kaotas töö Siim Randla , täna, 22:15

Toivo Moorast Peeter Langovits / Postimees

Tallinna Linnatranspordi AS on lõpetanud teenistussuhte haldusteenistuse juhi Toivo Moorastiga (pildil). Algselt peatati temaga töösuhe välisauditi esialgsete tulemuste tõttu, sest need tekitasid kahtlust ametiseisundi kuritarvitamises.