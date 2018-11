Jaapani elu sünge pool: üle-eelmisel õppeaastal läks vabasurma 250 koolilast 

2016/2017 kooliaastal võttis endalt elu 250 koolilast. Enamik neist olid keskkooliõpilased, kuid varalahkunute seas oli ka lausa algkoolilapsi. Teadaolevalt jätsid 110 last lähedastele mõne kirja või teate, milles seletasid oma otsuse tagamaid. Laste murede seas olid halvad suhted eakaaslastega ja kiusamine, pinged perekonnas ning ebakindlus tuleviku ees. Kõige raskem aeg kooliõpilaste jaoks on kohe septembris, mil kooliaeg taas algab.

Enesetapud on Jaapani ühiskonnas tõsiseks probleemiks olnud aastaid. Nende arv on alates 2015. aastast, mil probleemiga asuti riiklikul tasandil tegelema, õnneks siiski üldiselt vähenenud. Eelmisel aastal võttis endalt elu 21 000 jaapanlast, kõige õudsem aasta oli 2003, mil see number oli umbes 34 500. Laste surmades on see kõige sagedasemaks põhjuseks. Sama ka 20-44aastaste meeste surmades.