Kaunimate Aastate Vennaskond osaleb „Eesti laulul“ kolme looga 

SAMMUVAD EUROVISIONILE: „Siis saame kevadel ausalt öelda, et tegime ja näete, lood on sellised,“ ütleb Toomas Lunge. Kaunimate Aastate Vennaskonda kuuluvad (vasakult) Indrek Kalda, Toomas Lunge, Hannes Kaljujärv, Andres Dvinjaninov ja Jüri Lumiste. Aldo Luud

Poleks Kaunimate Aastate Vennaskonnal pähe sähvatanud ideed teha tuleval kevadel Eurovisioni-laulude kontserdikava, poleks ilmselt juhtunud ka see, et viisik otsustas enne seda „Eesti laulul“ ära käia. „Istun siin arvuti taga juba nii pikka aega, et sammal on selga kasvanud,“ muheleb Toomas Lunge, kes päev enne „Eesti laulu“ tähtaegade kukkumist oma lugu „Granpa’s Song“ viimistleb. Väsimusest vaat et oimetu.