Miks valivad ameeriklased teisipäeviti? 

Peamiselt noored ja tööeas valijad pooldavad seda, et valimispäev võiks olla laupäeval või isegi pühapäeval. Nüüdsel ajal, mil põhimõtteliselt igal täisealisel ameeriklasel on juhiload (ning kõik enam kirikus ei käi), ei ole argument, et kirikust ei jõua lähimasse valimisjaoskonda, kuigi pädev. Vähesed, kes on selle idee vastu, on kas pensionieas valijad, kelle jaoks pole tööpäeval kodunt välja minek ajalises mõttes probleemiks või ka poliitikud, kellel mureks, et noored valijad ei pruugi nende poolt häält anda. Pensioniealine valija on üldiselt teadagi ustav.