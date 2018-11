PILDID | Eesti moehoolikud möllasid Moschino pöörase TV H&M kollektsiooniga 

Eesti moehoolikud möllasid Moschino pöörase MTV H&M kollektsiooniga Meisi Volt

Külalistele ohtralt närvikõdi pakkunud rõivavalik peegeldab suurepäraselt hetkel moemaailmas toimuvat ja on tulvil Moschinole omast vitaalsust, mängulisust ja huumorit, mis on teinud brändist tänapäeva ühe armastatuima moemärgi. Kollektsioon meeldib kindlasti neile, kes innustuvad tänavamoe energia kokkupõrkest popkultuuri ja glamuuriga. MOSCHINO loovjuht Jeremy Scott pakub esemeid nii naistele kui ka meestele, samuti on saadaval aksessuaarid ja mõned eriesemed koertele.