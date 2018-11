Pinge on õhus: kas Trump saab vahevalimistel lüüa? 

Ekspertide meelest otsustabki valimistulemuse see, kui palju ühe või teise partei pooldajaist viitsib kodunt välja tulla. Kas meelitab Trumpi laialõualine immigrantidevastasus, tema ajal tugevalt edenenud majandus ja vähenenud tööpuudus, või demokraatide veetav pigem naiste- ja vähemusrahvaste õigustele kui majandusasjadele tuginev kampaania. Simatorkavalt on varasemast rohkem kandideerimas naisi ja vähemuste esindajaid.

6. novembri valimistega vahetub kogu Kongressi esindajatekoda. Sealsel 435 liikmel ongi ainult kaks aastat aega tõestada, et nad suudavad väärikalt oma valijaid esindada ja edukalt uuesti kandideerida. Vahetub ka kolmandik senaatoreist. Nende ametiaeg on küll kuus aastat, aga iga kahe aasta tagant tuleb 35 neist valimistel vastastega rinda pista. 36 osariiki valivad endale kubernere, paljudes osariikides valitakse ka sealset esindajatekoda ning senatit. Valimised on ka omavalitsustes ja sellega veel ei piirduta: paljudes osariikides on rahvahääletus. Ohios näiteks küsitakse rahvalt, kas on vaja seadusega piirata alkoholi kättesaadavust, Washingtoni osariigis aga seda, kuidas muuta relvade ostmist ja kandmist sättivaid seadusi.