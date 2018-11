TV3 VIDEO | Sõpra südamesse pussitanud Meelis on ikka veel jooksus 

Praegu pole veel selge, miks noarünnak toimus. Tead on, et mehed olid sõbrad ja tutvusid vanglas. Samuti on teada, et majas, mille ees pussitamine toimus, elab kahtlustatava endine elukaaslane. Kolmekesi oli eelnevalt tarvitatud alkoholi ning Meelise ja tema endise elukaaslase vahel oli puhkenud tüli. Noarünnak toimus siis, kui mehed läksid trepile suitsu tegema.