„Imearst“ ravis rinnavähki söögisoodaga: kohus määras 105 miljonit dollarit kahjutasu ja trahve  

„Ma uskusin teda ja maksin ravi eest tuhandeid dollareid,“ kinnitas Kali kohtus. Alles siis, kui vähk oli juba levinud luudesse, läks paanikas naine vähiarstide juurde. Nüüd ravitakse teda kõigi arstiteadusele tuttavate meetoditega, kuid ravi on jäänud hilja peale ja arstid kardavad, et Kali üle nelja aasta ei ela.

Kohtu hinnangul on selles süüdi Young, kes oma mesikeelsete lubadustega takistas Kalil õigel ajal abi otsimast. Reedesel kohtuistungil märkis prokurör, et Young hankis oma diplomi, makstes põrandaalustele tegelastele 1995. aastal. Kaitsja kinnitas aga, et diplomi ehtsus ei mänginud mingit rolli: Youngi juurde tulid peale Kali abi otsima sajad inimesed just sellepärast, et ta polnud ametlik arst, vaid nimetas end loodusravi praktiseerijaks. Ka Kali teadnud väga hästi selle ravi eripärasid, kirjutab San Diego Tribune.