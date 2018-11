Lembit Saarsalu ansambel on viietärnitiim, kellega on ka välismaa muusikutel suur rõõm koostööd teha 

Eestis elav Brasiilia päritolu lauljatar Denise Fontoura. UGIS NASTEVICS

Võin kindlalt öelda, et olen praegu väga rahul. See kümme aastat on toonud muusikalise edu, samas on kohanemine olnud paras väljakutse. Olen rõõmus oma teise kodu ja siinse kultuuriruumi üle. Olen siin arenenud isiksusena ja naisena, see on olnud rahuldustpakkuv teekond.