Asi ametlik! Spice Girls teeb taasühinemistuuri! 

Briti kõmulehe The Sun ajakirjanik Dan Wooton väitis viimastel päevadel, et Spice Girls on salaja lindistanud videosõnumi, mis tehakse teatavaks täna. Omaaegne neidudeviisik esines viimati üheskoos 2012. aastal Londoni olümpiamängude lõputseremoonial. Viimati tuuritati 2008. aastal. Kuulu järgi ei ühine endiste ansamblikaaslastega Victoria Beckham, kes soovib keskenduda oma moeärile, mida väidetavalt on tabanud finantsraskused. Seetõttu koosneb Spice Girls esmakordselt Emma Buntonist, Mel B-st, Mel C-st ja Geri Hornerist.