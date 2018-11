Elu MAREK SADAM: „„Sada sõpra ja üksindus“ oleks mu raamatule väga hea pealkiri.“ Anu Saagim , täna, 00:01 Jaga:

Marek Sadam

„Üle kõige püüan elus otsida rahu. Rahu on kõige olulisem,“ ütleb hiljuti oma 40 aasta juubelit tähistanud muusik Marek Sadam meie ühisel hommikusöögil. Sõpradest tal puudust ei ole, kuid tihti eelistab ta olla üksi, iseendaga. „Isegi kui keegi helistab, ei viitsi ma niisama lobajuttu ajada. Mõnda sõpra näen üle väga pika aja, väljas käin vähe ja väheste inimestega. Aga ma ei teagi, kuidas see toimib, see on väga huvitav. Ma pean selle üle mõtlema.“