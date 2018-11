Juhtkiri Juhtkiri | II samba saatus valimiste põhiteemaks Ohtuleht.ee , täna, 17:15 Jaga:

Alar Truu

Paremate teemade puudusel tõotab eesseisvate riigikogu valimiste kui mitte ainsaks, siis üheks põhiteemaks kujuneda II pensionisamba saatuse küsimus. Kui teine sammas oleks täitnud talle algusest peale pandud ja lubatud eesmärki, siis poleks ju vajadust teda kritiseerida, veel vähem aga vajadust hakata rääkima samba muutmisest senise kohustusliku asemel vabatahtlikuks. Viimaste andmete põhjal on Eesti pensionifondid tootlikkuselt maailma viletsaimate seas, seda ajal, kui maailmamajandus buumib. Eestis tegutseva 23 fondi puhul aga pane raha kuhu tahes, lubatud puhkust palmisaartel ei terenda kusagilt. Kuna senimaani on sambaga liitunuil õigus ainult liikuda ühest fondist teise, siis on mõistetav, et ka erakonnad on hakanud sellise riikliku sunnismaisuse vastu sõna võtma. Üksteise järel on nii Isamaa, EKRE kui ka Vabaerakond teatanud vajadusest muuta teine sammas selles osalejate jaoks vabatahtlikuks. Kui tervelt pooled parlamendierakondadest on sambareformi poolt, siis on see