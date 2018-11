Pärnu hotelle lüpsnud sarikelm saadeti aastaks trellide taha 

Hosteli omanik pani seepeale üles pildi Facebooki kommuuni "Märgatud Pärnus" ja küsis abi. Seepeale selgus, et ka varem on sama mees kasutanud sarnast taktikat ja jätnud ka mujal arved tasumata. Politsei asus meest otsima. Selgus, et mees oli valenime kasutades toa broneerinud läbi booking.comi. Sealne kasutaja kandis nime Magnus Tammik, pärast selgus, et tegu on hoopis Risto Ulmastega, kes ka mõne aasta eest samamoodi kohtus karistatud.