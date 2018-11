Repliik Urmas Paet | Kas Ansip võib valitsust kritseerida? Urmas Paet, Euroopa Parlamendi saadik, Reformierakond , täna, 17:14 Jaga:

Stanislav Moshkov

Eestis on lahvatanud vaidlus, kas ja kes võib kritiseerida valitsuse läbikukkunud ja kogu Eestile kahjulikku aktsiisipoliitikat, millest mõttetu järjekindlusega kinni hoitakse. Oluline on siiski sisu. Ja sisu on see, et 340 miljonit eurot on Eestil vale aktsiisipoliitika tõttu jäänud saamata.