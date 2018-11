Repliik Ants Erm | ETV+ juhi kodakondsus eeldab lojaalsust Venemaale Ants Erm, Põhiseaduse Assamblee liige, Vabaerakonna põhiseaduse toimkonna esimees , täna, 17:08 Jaga:

IGOR TARO

Suureks üllatuseks lugesin, et ERRi juhatuse poolt ETV+ peatoimetajaks valitud Ekaterina Taklajal on Vene kodakondsus. ETV+ on telekanal, mille eesmärk on aidata kaasa Eesti vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Nendest eesmärkidest kõige olulisemad on eesti keele ja kultuuri arendamine, Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimise väärtustamine ja demokraatliku riigikorralduse edendamine.