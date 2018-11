Igor Gräzin | Reformierakonnast on saanud vasakpartei 

On üks huvitav dokument, NLKP poliitbüroo otsus, milles on kirjas, mida tuli anda maailma esimesele kosmonaudile Juri Gagarinile: neli komplekti voodipesu, kuus paari sokke, neli paari aluspükse, viis maikasärki, üks sõiduauto „Volga“, 12 purki vihmakindlat õlivärvi...

Kuhu kadus turumajandus?

Vabaturumajandus lähtub teisest põhimõttest: kui inimesel on midagi tõeliselt vaja ja ta on selle eest valmis maksma, siis see asi turule ka ilmub. Kui sotsialist küsib ülevalt, mida ja kui palju ma teie jaoks tegema pean ja millal tuleb esitada aruanne, siis kapitalist küsib: mida ma teie heaks teha saan? Ja kui ta hakkabki tegema seda, mida vaja on, ja sellise hinna eest, mida inimesed suudavad ja tahavad maksta, siis juhtubki nii, et see, mida vaja on, tuuakse turule. Kusjuures kõigile võrdselt.

Kui turul on leiba vaja, siis ei anna riik eelist ühele või teisele pagarile, vaid turul võidab see, kelle leib on parim ja odavaim. Sotsialismis aga on vastupidi: eelis sokutatakse „omadele“ (Saaremaa laevaliinidele Leedo vastu, Ilvesele Ärma, Tallinna Sadamale kõigi ülejäänute vastu, Nordicale „ joonistatakse“ omad lennuplaanid, ERMile ja NO-teatrile antakse presidendi vastuvõtu korraldamise võimalus olenemata sellest, millise käki nad kokku keeravad).

Sotsialistlikul majandusel, millest sotsiaaldemokraadid teoreetiliselt teavad ja millele Reformierakond riigimajanduse taastamisel tagasi läks, on üks psühholoogiline eelis: võimalus eelarvet ennustada. Kui me toodame 1000 paari kirsasaapaid hinnaga 15 eurot paar ning omahind on 2 eurot, siis meil on teada, et riigile laekub saapamaksuna 13 000 eurot, mida saab jagada igasugusteks toredateks asjadeks: tasuta koolilõunateks, ilma rahata ühistranspordiks vms. Turumajanduses see nii ei ole. Kuigi majandusreegel ütleb, et vabaturu tingimustes toodang tõuseb ja seega ka maksude mass (kui me kaotasime ettevõtlustulumaksu, siis maksutulu tõusis!), on see suuresti ikkagi teooria ja usu küsimus. Seega – riskantne.

Kuna aga nüüd on juhtunud nõnda, et poliitilise elu paremal poolel turumajandusse uskujaid enam ei ole ja kõik see mees meie poliitikalaevukesel on läinud vasakule pakpoordi, siis ongi laev üsna kreenis ja vaid mõned erakonnad hoiavad veel masti küljest kinni.