SÜÜDI?! 17 kuritegu, milles üks süüdistatav on... Donald Trump 

Kolm meest Kansases plaanivad õhkida kortermaja, kus neile teadaolevalt elab palju somaali päritolu inimesi. Ühe meesterahva advokaat selgitab, et kogu plaan oli tegelikult „enesekaitseks“. Kolm meest usuvad, et kui Donald Trump peaks valimised võitma, tühistab president Obama valimistulemused, kuulutab välja sõjaseisukorra ning et nende kodanikukohus on midagi ette võtta. Antud juhul siis inimeste elumajale pomm alla panna. Advokaat palub, et karistust vähendatakse, kuna Trumpist on saanud „eksinud ja eiratud valgete, töölisklassi valijate hääletoru“ ning et poliitiline õhustik on lihtsalt niivõrd laetud, et tema kliendi-sugused inimesed ei oska enam mõistlikke valikuid teha.