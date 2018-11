Huvide konflikt? Elu24-s ilmus portaali peatoimetaja Kertu Jukkumi automüügikuulutus 

Selles, et meediaväljaanded kajastavad tuntud inimeste autode või kodude müüki pole tegelikult ju midagi uut, kuid olukord, kus üks portaal aitab kaasa oma peatoimetaja automüügile on küll esmakordne.

Kuidas kommenteerib asja Kertu ise? "Avastasin isegi, et kolleegid on taas nalja teinud. Viimati surusid nad mu teemasse "Tuntud inimesed, kes meeldivad isegi kitsedele". Vaimukas. Üldiselt hindame oma toimetuses head huumorit ja meelelahutust, seega ei näe ma selles midagi halba. Samas pean märkima, et Elu24 on kajastanud minu automüüke ka siis, kui ma siin veel ei töötanud. Auto ise on aga hea ja hind samuti, soovitan," ütleb ta vastuseks.