Anni ja Tomi Rahula: defineerisime end perekonnana juba enne lapse sündi 

Värsked lapsevanemad Anni ja Tomi Rahula. Martin Ahven

Anni Rahula ütleb, et tegelikult defineerisid nad Tomiga end perekonnana juba enne lapse sündi ning ehkki neil kulus viis aastat enne kui kahest sai kolm, on peresid, kel kulub selleks veelgi enam aega.

"Igaüks võitleb oma võitlusi siin elus. Meil tuli veidi keerulisemat teed pidi tulemust otsida. Aga ta (tütar Rubi) on meil siin ja täna võib öelda, et ei olnud hullu," ütleb Anni.

Tomi sõnul on nad Anniga alati kokku hoidnud ning kogu teekonna jooksul neil omavahel pingeid ei tekkinud. Pigem tekkisid pinged iseenda sees.

"Ma kuidagi ei kahelnud, et ma ei jõua sihini. Kui saime teada, et tuleb minna nii, siis mõtlesin, et okei, lähme nii, aga me saame lapse. Kõige keerulisemad momendid olid tagasilöökide puhul - kuidas olla toeks naisele?" ütleb Tomi.

Ta on seda meelt, et kui kunstlik viljastamine saab suhtele saatuslikuks, on laev kreenis juba enne, probleem on kusagil mujal.

"Ma arvan, et selles protsessis on väga kasulik olla teadlikult. Teades psühholoogilisi aspekte. Meie puhul on tähtis, et me oskasime teineteisele toeks olla. See on keeruline, raske, aga pole mõtet süüdistada, sildistada, tuleb vaadata enda sisse, rääkida," lisab Anni.