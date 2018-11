Alec Baldwin andis võõrale mehele parkimiskoha pärast pasunasse 

Fox News meenutab superstaari varasemaid intsidente. 2014. aastal arreteeriti Baldwin ja tal pandi käed raudu, kuna ta oli muutunud sõjakaks politseiniku vastu, kes ta tänaval kinni pidas. Näitleja oli nimelt oma jalgrattaga mööda Fifth Avenue'd vastassuunavööndis sõitnud. Isikuttõendavat dokumenti staaril kaasas ei olnud. Hiljem avaldas ta Twitteris maruvihase sõnavõtu ning avaldas politseiniku nime ja ametimärginumbri. Baldwin kurjustas, et New Yorgi võimud on niivõrd rahaahned, et varem heasoovlikuks peetud käitumist võetakse nüüd kriminaalsena.