Lastepsühhiaater: unistuste vanemal on lapse jaoks alati aega 

Lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt. Kristiina Tilk

Visnapuu-Bernadt ütleb, et laste unistuste vanematel on rahulik meel ja hea tuju ning lapsed ei pea iial muretsema, kui teda hommikul äratama tullakse - ta võib olla kindel, et päev algab naeratusega.

"Kui laps kogeb vanemate kindlat liitu, annab see võimaluse iseseisvuda, oma asju toimetada ise. Kui lapsel on üks vanem, siis sellel vanemal on keeruline ülesanne luua lapsele kindel tunne, et põlvkondade vahel on vahe," tõdeb Visnapuu-Bernadt.

Tema sõnul unistavad lapsed üsna lihtsast elust ning vanematel on seda tegelikult väga lihtne pakkuda.

"Unistuste elus on suhteliselt aeglane elu. Unistuste vanematel on lapse jaoks alati aega. Nad teavad sündmusi, lapse esinemisi ja lähevad kohale. Nad on kohal, kui lapsel on nohu ja köha," sõnab Visnapuu-Bernadt.

Unistuste pere juurde kuulub ka kodu. Koht, millest on saanud pere üks kindel osa.

"Kodus on õige lõhn. Kodu on justkui kogum aistinguid. Seal on õiged varjud ja valgused. Seal on asjad, mida on raske kirjeldada, kuid mis annavad turvatunde. Unistuste peres ei saa hirm uksest sisse astuda. Seal tehakse plaane ning need plaanid saavad teoks," kirjeldab Visnapuu-Bernadt laste lihtsaid soove.