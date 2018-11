EESTI KINO TOP 7 | „Bohemian Rhapsody” tõi nädalavahetusel kinno üle 30 000 inimese 

Teisel kohal on animatsioon "Pisipäkk", mida käis vaatamas 6528 inimest. Teist nädalat kinodes jooksev film teenis nädalavahetusega 36 468,82 eurot ning kokku on animafilmi vaatamas käinud 33 960 inimest.

Kolmandat nädalat hiilib kinodes ringi ka käpardlik Johnny English, kes platseerus kolmandale kohale. Filmi "Johnny English asub vastulöögile" käis vaatamas 5200 inimest, mis tõi filmile 33 984,58 eurot lisa. Kokku on filmi näinud 42 276 inimest.

Neljandal kohal on film "Täht on sündinud", mida vaatas nädalavahetusel 2957 inimest, kes täitsid kinokassat 21 195,66 euroga. Viis nädalat kinodes olnud muusikalist draamat on vaatamas käinud 43 208 inimest.