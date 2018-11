Mari Lill: kevadises vihmas lõhnavad paplid meenutavad mulle mu isa  

Näitleja Mari Lill. Alar Truu

Täna toimub isadepäeva konverents “Tahan normaalset perekonda!”, kus otsitakse vastuseid küsimustele: miks me lõpetasime pürgimise ideaali poole, mille kohaselt moodustavad perekonna abielus olevad õnnelikud vanemad ja nende bioloogilised lapsed? Miks peaks üldse abielluma? Miks on traditsioonilise peremudeli säilitamine nii raske? Millist perekonnamudelit tänapäeva Eesti ühiskond vajab ja kuidas seda saavutada?

Lill ütleb, et kui talle tehti ettepanek konverentsil esineda, oli ta väga üllatunud. On ta ju terve elu rääkinud ja edastanud teiste mõtteid, iseendana ja oma mõtetega pole ta aga publiku ees olnud.

"Kes tahab armastada?" küsib Lill ning ütleb, et ta ei ole ekspert, kuid arvab, et kõik tahavad.

"Kas armastus on tohutu tunnete tulv, mis tõstab sind õhku? Või on armastus tegu, rahu ja vaikus, tasakaal ja õnnis kergus? Me armastame oma vanemaid, oma lapsi, kaasasid, oma maad, riiki. Ka omletti ja grillkana. Oma autot, seenelkäiku ja Gucci kotti. Sõna armastus alla kuulu ja mahub väga palju. Kas me kasutame teda liiga tihti? On ta ära kulunud või tähendabki ta nii palju asju ja tundeid?" jätkab Lill.

Lill leiab, et armastus annab tiivad ning ainuüksi sellele mõtlemine tõstab suunurgad ülespoole. Ning neid õhkutõusmise mälestuspilte kerkib aina tema silme ette.

"Olen kuue aastane. On pühapäev, kevad, kodus on eriline meeleolu. Ema ootab telefonikõnet, ta on elevil - täitsa teine ema. Mu pea kammitakse ära, kleit silutakse sirgeks. Läheme Hiiu jaama, vastu isale. Kevadisest vihmast lõhnavad perrooni taga paplid. See lõhn seostub siiani isaga..." meenutab Lill esimest kohtumist oma isaga.