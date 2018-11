Mobiil-ID kasutamine oli mitu tundi häiritud

Kuigi SK ID Solutions probleemi ei kinnitanud, on mõned kasutajad Õhtulehe andmetel siiski ID-kaardi arvutis kasutamisel tõrkeid märganud. Näiteks ei saa mõned kasutajad end ID-kaardiga autentides sisse logida Äriregistrisse, Eesti Loto ja ester.ee veebilehele. Võimalik, et tegemist on erandjuhtumitega.

Hiljem avaldati siiski, et häiritud on ka ID-kaardi kasutamine. Täpsustati, et ID-kaardi kasutus on häiritud ainult neis e-teenustes, kus kasutatakse teenusepakkumisel SK DigiDocService'i veebiteenust.