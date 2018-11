Seltskond Allikas: Demi Lovato kirjutati võõrutuskliinikust välja Ohtuleht.ee , täna, 12:00 Jaga:

Demi Lovato Reuters/Scanpix

Kuigi alles hiljuti ringlesid jutud, et Demi Lovato jääb aasta lõpuni võõrutusravile, kinnitab ajakirja People allikas, et suvel üledoosi üle elanud staar on juba kodus.