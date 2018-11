Pahane reisija: miks peavad inimesed Tartust Tallinnani rongis püsti seisma?

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg kinnitas Õhtulehele, et tänahommikust Tartu-Tallinna reisi väljumisega kell 6.22 teenindas tavapäraselt neljavaguniline rong. Adambergi sõnul on nad teadlikud suurest nõudlusest eelkõige tipptundidel ja populaarsematel väljumistel.

"Meil kui teenusepakkujal on kahju, et osadel reisidel ei ole kõigil reisijatel alati võimalik istekohta leida, sest hindame reisijate mugavust ega eelda, et reisijad peaksid pikki vahemaid püsti seisma. Kahjuks on aga Elroni ressursid piiratud," nendib Adamberg. "Kuigi populaarsematel väljumistel kasutame reeglina nii pikki ronge kui võimalik ning kahtlemata suunaksime liinile veelgi suuremaid ronge, on suurema nõudlusega aegadel juba praegu käigus kogu olemasolev rongipark, mistõttu ei ole meil võimalik rohkem teenindusmahtu lisada."