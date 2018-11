Maailm USA kehtestas Iraani naftatööstusele sanktsioonid Kadi Raal , täna, 10:39 Jaga:

FILE PHOTO: Oil tanks are seen at a Sinopec plant in Hefei FILE PHOTO: Oil tanks are seen at a Sinopec plant in Hefei, Anhui province, China May 31, 2009. REUTERS/Jianan Yu/File Photo Jianan Yu

USA otsus kehtestada tänasest Iraani naftatööstusele ja pangandusele "varasest karmimad" sanktsioonid, on naftarikkas riigis põhjustanud massiliselt meeleavaldusi, kirjutavad BBC ja Reuters.