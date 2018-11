Ariana Grande vend semmib ABIELUPAARIGA! 

35aastane tantsija Frankie Grande rääkis Us Weeklyle, et tal on suhe Mike Pophise ja Daniel Sinasohniga.

"Nad on minu peikad," kuulutas Frankie ning lisas: "Me oleme deitinud ligi kolm kuud, aga geide maailmas võrdub see umbes viie aastaga!"

Arianast kümme aastat vanem Frankie pihtis nooremale õele oma homoseksuaalsusest, kui too oli 11. Ariana võtnud uudise kulmugi kergitamata teadmiseks ning hakanud pärima: "Kas sul on peika? Lahe, millal me kohtuda võime?" "Ariana on kogu elu teadnud, et geiks olemine kuulub lihtsalt elu juurde. Ja ta teab, et mõnes mõttes teeb see meid erilisemaks ja kaunimaks," usub Frankie.