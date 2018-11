Diane Kruger ja "Elavate surnute" täht said lapse 

Diane'ile on see esimene laps, kuid Reedusel on armusuhtest supermodell Helena Christenseniga 19aastane poeg, kes džässilegend Charles Minguse (1922 - 1979) mälestuseks kannab nime Mingus.

Kruger on enda sõnul pidanud varasemates armusuhetes palju kompromisse tegema, kuid Normaniga olevat kõik hoopis teisiti. "On teatud asju, millega ma enam ei lepi," rääkis näitlejanna, kelle kauane partner oli "Dawson's Creeki" ja "Afääri" täht Joshua Jackson. "Kui oled pikaajalises suhtes, hakkad tooma vabandusi ja teed palju kompromisse - mõistagi on neid vaja, et kõik laabuks. Aga on mingeid asju, millega ma enam leppida ei taha."