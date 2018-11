VÕIMAS! NOËP läheb Austraaliasse kontsertreisile 

Mõlemad auhinnad olid muusiku jaoks suureks üllatuseks. "Ma ei oska neid tänukõnesid pidada," tunnistas ta.

Muusik rääkis saates, et sotsiaalmeedia konto ei ole artistil nii oluline. "Kui lugu on piisavalt hea, siis saab ka ilma selleta." Küll aga peab Andres tähtsaks muusikavideot. "Neil on oma roll täita. Eriti just siis, kui uus lugu tuleb välja, et brändi luua."

Andres tunnistas, et on muusikavideote osas liiga laisk olnud. See on seotud sellega, et videoid soovib mees ise teha. Muusikategemise kõrvalt jääb aga aega väheks. Aasta muusikavideo auhinna pälvis Kõpper video eest, mille autoriteks on sotsiaalmeediastaarid Juhani Särglep ning Katri Kats.

Muusik avaldas, et lähiajal on tal kavas kontserdid Prantsusmaal kui ka Austraalias, kus ta annab paar kontserti. Saatejuhi küsimuse peale, kas Kõpper eelistabki pigem välismaa lavasid, vastas mees, et see võiks justkui prioriteet olla, aga samas ei alahinda ta ka kodumaal toimunud esinemisi.

"Välismaa asjadega on pigem see, et on teatud perioodid nagu maikuu, kui on palju festivale välismaal. Siis selle ajaperioodi kinnipanekuga me küll ootame võimalikult kaua."

Saates tuli juttu ka sellest, miks muusikute seas tabu teema pulmades esinemine. Kõpper, kes on esinenud mitme sõbra pulmas, isiklikult ei mõista sellist suhtumist. "Need on olnud kõige südantsoojendavamad kontserdid üldse," leiab ta.