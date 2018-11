Daniel Levi bänd naaseb loominguliselt pausilt uue palaga 

“Flowers” annab aimdust uuest suunast Daniel Levi muusikas ning on üks paljudest viljadest, mis on viimastel aastatel valminud ja oma küpset aega avaldamiseks oodanud.

„Flowers,“ mis on valminud koostöös NOËPiga on tantsuline rokisugemetega poplugu, mis puudutab ka hinge. „Uus lugu räägib suhtest, kus on piisavalt usaldust ja ausust, et tegeleda probleemidega sügavuti, otsimata kiiret ja pinnapealset lahendust,“ avab Daniel uue singli sõnumit.