Pluss, miinus, ennustus | Kalevi vägev võit, vutimeeste laatsaret, mida suudab Mart Seim MMil? 

7% on tõenäosus, et Mart Seim (pildil) võidab Türkmenistanis toimuval tõstmise MMil medali. 2015. aasta maailmameistrivõistluste hõbedamees jättis tänavuse EMi vahele, et selga ravida ja hooaja tähtsamaiks võistluseks valmistuda, kuid tagasilöökide rodu jätkas vägilase jälitamist. Vahetult enne MMi pidi Seim pooleli jätma Ukraina laagri, sest selg andis taas tunda. Õhtulehega rääkides tunnistas sportlane, et MMi peamine eesmärk on vältida senisest hullemat vigastust. Lisaks on ta öelnud, et koht esikuuikus oleks kordaminek. Ometi usume, et päris olematud Mardi medalivõimalused pole. Lohutusauhinnana võib ta endale krabada nn väikese medali tõukamises.