Ville Arike | Uus nurk: miks vajab korvpallikoondis tulemust 

Esmalt siiski suurtest üritustest ja nende läbiviimisest. On rõõmustav tõdeda, et Maarjamaa spordiorganisatsioonid võtavad üha julgemalt ette, taotlevad ja ka saavad erinevate võistluste korraldusõigusi. Praegu, Eesti Vabariigi 100. aastapäeva aastaks on olnud eriti sobiv esitada erinevaid taotlusi ning rahvusvahelised organisatsioonid on neid ka rahuldanud.

Võib arvata, et Euroopa alaliit jälgib – ka Rumeenia-kogemusest lähtuvalt – 2021. aasta EMi korraldajate valikul sedagi, millised on ühe või teise riigi koondise viimase aja tulemused. Otsustamiseni läheb veel veidi aega, nii et ehkki meil MM-sarjas enam midagi mängus pole, on sellest aspektist lähtuvalt soovitav esineda neljas viimases kohtumises nii hästi kui võimalik. See eeldab korraliku koosseisu kokku saamist.