Filmimees Kristian Taska liitus erakonnaga Isamaa Toimetas Silja Ratt , täna, 07:51

Tuntud filmimees Kristian Taska otsustas liituda erakonnaga Isamaa, sest talle on sümpaatsed Isamaa vaated, mis väärtustavad rahvuslust aga ei vii Eestit isolatsiooni.Eesti viimaste kümnendite kõige edukamate mängufilmide nagu „1944“, „Nimed Marmortahvlil“ ja „Klassikokkutulek“ produtsent Kristian Taska pole seni oma elus poliitikaga lähedalt kokku puutunud. Nüüd otsustas ta liituda erakonnaga Isamaa, sest peab oluliseks toetada elurõõmsat ja intelligentset isamaalisust.Kristian Taska selgitas oma otsust põhjendusega, et Isamaa on talle alati südamelähedane olnud. „Olen erakonnaga liitumise peale mõtelnud juba ammu ja arvan, et on viimane aeg see teoks teha. Ehk on minust natuke kasu. Naljaga pooleks võin kinnitada, et see on ka ainuke erakond, millega liitudes ma vanaemalt pahandada ei saa,“ ütles Taska.Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder avaldas heameelt filmimehe otsuse üle ja meenutas, et erakonna 30-aastase ajaloo jooksul on sellega olnud seotud väga paljud Eesti kultuuri