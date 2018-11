Kroonika ei vaidlusta Erika Salumäele mõistetud hüvitisenõuet       

Erika Salumäe esindaja, vandeadvokaat Arsi Pavelts ütles Õhtulehele, et 29. oktoobril tegi Harju maakohus otsuse, millega tuvastas, et Kroonika on avaldanud Erika Salumäe kohta korduvalt alusetult ja suures ulatuses alatuid, kahjustavaid ning solvavaid väiteid ja hinnanguid: kohus märkis, et Kroonika poolt Erika Salumäe hoolimatu emana kujutamiseks puudub mis tahes alus ja õigustus ning samuti on täielikult alusetu ja ebaõige Kroonika poolt Erika Salumäe kujutamine halva ja hoolimatu inimesena, kellele ei lähe teiste inimeste heaolu korda. Kohtuotsuse järgi tuleb Kroonikal (AS Ekspress Meedia) lõpetada kõigi selliste halvustavate hinnangute avaldamine nii veebis kui sotsiaalmeedias. Postimehe andmeil tuleb Kroonikal hüvitada Salumäele mittevaraline kahju summas 7000 eurot, samuti nimetatud artikli avaldamisega teenitud tulu 2500 euro ulatuses. „Kroonika peab lugu maakohtu otsusest ning ei plaani seda edasi kaevata,“ teatasid toimetust esindanud Ellex Raidla advokaadid Kaisa Margus ja Ants Nõmper Õhtulehele. „Kroonika on huvitatud vaidluste kiirest ja rahumeelsest lahendamisest. Nii ka sel korral pakkus toimetus juba aasta tagasi kompromissi, mis oli rahaliselt isegi suurem, kui see, mis lõpuks kohtuotsusega välja mõisteti. Kompromiss oleks oluliselt säästnud kohtukulusid, mis kohtuotsuse kohaselt tuleb mõlemal poolel endal kanda,“ selgitasid advokaadid. Kroonika loodab, et ka Salumäe jääb otsusega rahule ning saab oma eluga edasi minna. „Soovime kogu kollektiivi nimel meie olümpiasangarile kõike head,“ vahendasid advokaadid.