Salapärane asteroid saadeti kosmoseavarustest Päikesüsteemi elu otsima? 

Maa-välist elu otsiv Seti-projekt on juba varem kaalunud võimalust, et tegemist võib olla mõtlevate olendite saadikuga. Paraku ei leitud, et Vega tähtkuju poolt Päikesesüsteemi sisenenud asteroidi pinnalt tuleks kaugemale kosmosesse mingeid signaale. Kuid Sei märgib, et teadlased on olnud võimalikke kosmosereise plaanides seisukohal, et sellisele laevale tuleks anda sigari või nõela kuju, et vähendada kahjustusi, mida võivad põhjustada tähetede vahel hõljuv gaas ja tolm.

400–600 meetri pikkune ja umbes kümnendiku võrra väiksema läbimõõduga Oumuamua kihutas Päikesest mööda 156 428 kilomeetrit tunnis – siis, kui Hawaii astronoomid selle eelmisel aastal 19. oktoobril avastasid. Nemad ta ristisidki. Oumuamua tähendab sõnumitoojat. Tollal eeldati, et seni märkamatuks jäänud asteroid tuli Päikesüsteemi umbes 4,5 miljardit aastat tagasi.

Harvardi Smithsoniani keskuse teadlased arvavad nüüd, et see asteroid võib tegelikult olla mõtlevate olendite loodud päikesepuri, mille abiga nende kosmoselaev saadeti miljoneid aastaid tagasi uurima elu võimalikkust Päikesesüsteemis. „Meie täppismõõtmine näitas, et Oumuamua liikumist mõjutab peale Päikese ja planeetide gravitatsioonivälja veel midagi lisaks,“ kinnitab Daily Maili tsiteerituna Euroopa kosmoseagentuuri ühe keskuse juht, itaallane Mario Micheli.