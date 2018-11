Kümned hukkunud: Itaaliat räsivad tormid ei näita vaibumise märke  

Tormituul: Vali tuul murdis känkrasse isegi kõrgepingeliini masti. EPA/Scanpix

Linna ümbritsevas Veneto maakonnas hinnatakse tormikahjude suuruseks vähemalt miljard eurot. 300 000 puud langesid marutuulte käes Veneto hinnalisimas metsas, nõndanimetatud Viiulisalus, kust pärineb kõige hinnalisemate viiulite tootmiseks vajalik puit. Firenze kuulsates Boboli aedades kisti küpresse koos juurtega maast, kuid nüüd on aiad taas külastajatele avatud. „Me olime siin viiendat päeva telefonita ja elektrita ning mis kõige hullem – maalihe lõikas läbi meid muu Itaaliaga ühendava maantee,“ kurtis Belluno piirkonnas lõksu jäänud Pralongo küla elanik päästeteenistuse vahendusel ajakirjanikele. Belluno kant Veneto maakonna põhjaosas on kõikjal kannatanud mudavoolude ja maalihete all, mis lõikavad läbi maanteid ja katkestasid korraks ka raudteeühenduse. Itaalia rahandusministeeriumi teatel vabastatakse tormis enim kannatanud piirkonnad maksude tasumisest, et anda nende ülesehitamiseks paremad võimalused.