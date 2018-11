Nutitelefon – nüüdisaegne "narkootikum" röövib lastelt tähelepanu, langetab õppimisvõimet ja võib tagatipuks muuta agressiivsekski 

Üha enam koole on lisanud kodukorraeeskirjadesse punkti, mis reguleerib nutitelefoni kasutamist. Kriitikat tarkade seadmete pihta pilluvad nii õpetajad, spetsialistid kui ka õpilased ise. Tehnika mõju on aga juba laste pealt näha. Ühes Harjumaa väikekoolis töötav pikaaegne pedagoog ütleb, et juba esimeses klassis võib näha, kellele on nutitelefon olnud nii-öelda lapsehoidjaks – neid õpilasi iseloomustavad pealiskaudsed teadmised ning oskamatus süveneda.